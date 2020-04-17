شرطة بابل تصدر بياناً بشأن اعتداء ابن شقيق نائب على منتسب خلال حظر التجوال

2020/04/17 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أصدرت شرطة محافظة بابل، الجمعة (17 نيسان 2020)، بياناً بشأن اعتداء ابن شقيق نائب على منتسب أمني خلال تطبيقه قرار حظر التجوال.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تودّ ان تبين حول حادثة الاعتداء التي طالت احد منتسبيها، خلال تنفيذه الواجب في تطبيق حظر التجوال وفق قرار خلية الازمة بالمحافظة، انه تم توقيف المعتدين وفق المادة (230) من قانون العقوبات العراقي".وأضاف البيان: "علماً أن هناك اتصالاً كان من قبل النائب البرلماني صادق مدلول، طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين".وأكدت "موقفها الرافض لتلك الممارسات والخروقات، وسيحاسب مرتكبيها وفق القانون وانه لا احد فوق القانون".

بغداد اليوم-نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (17 نيسان 2020)، إحباط عملية لتهريب عشرات الأطنان من مادة ’’الحليب’’ منتهي الصلاحية في الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شعبة ا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (17 نيسان 2020)، انتهاء عمليات "أبطال النصر" في جزير محافظة الأنبار وتحقيق أهدافها المرسومة.





وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات اللواء السابع والعشرين للمهمات الخ

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من ديالى، الجمعة (17 نيسان 2020)، بمقتل فلاح بانفجار عبوة ناسفة في بساتين زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،إن" فلاح قتل

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