2020/04/17 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة تسجل ١٧ اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وحالتي شفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة تسجل ١٧ اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وحالتي شفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة تسجل ١٧ اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وحالتي شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).