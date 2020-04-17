بالفيديو..هبوط مثير لطائرة كندية على طريق مزدحم

2020/04/17 | 15:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وسائل اعلام امريكية، اليوم الجمعة، مقطعاً مثيراً لهبوط اضطراري بسبب مشكلة ميكانيكية لطائرة صغيرة على خط مرور سريع في كندا.وقالت التقارير ان “طائرة صغيرة أضطرت للقيام بهبوط اضطراري مثير للإعجاب، على طريق سريع مزدحم في كيبيك، تنحدر بأمان إلى جانب المركبات السريعة، من دون إصابات”.

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