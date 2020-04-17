شرطة بابل تعلن توقيف ابن شقيق نائب اعتدى على احد منتسبيها

2020/04/17 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، توقيف “معتدين” على احد منتسبيها، مشيرة الى وجود اتصال مع النائب صادق المدلولي، فيما اظهر مقطع فيديو ان المعتدي هو ابن شقيق النائب المدلولي.وقالت قيادة شرطة بابل في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه إنها “تود ان تبين ملابسات حادثة الاعتداء التي طالت احد منتسبيها خلال تنفيذه الواجب في […]

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