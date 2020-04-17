2020/04/17 | 15:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة النيابية تشدد من أربيل على عدم التراخي بالحظر وتؤكد أن فيروس كورونا بأخطر مراحله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/17 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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