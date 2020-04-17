دافيد بروكس – مدّعى غير كبير جدّا – و الإختلافات العميقة بين ترامب ، سندارس و الإشتراكية الفعليّة مقال لبوب أفاكيان - شادي الشماوي

2020/04/17 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي دافيد بروكس – مدّعى غير كبير جدّا – و الإختلافات العميقة بين ترامب ، سندارس و الإشتراكية الفعليّةبوب أفاكيانجريدة " الثورة " عدد 637 ، 2 مارس 2020https://revcom.us/a/637/bob-avakian_david-brooks-the-not-so-great-pretender-en.htmlفي مقال بجريدة " النيي......

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