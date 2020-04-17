2020/04/17 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان دياب والمدعو(نيوتن) والتمهيد للترانسفيرالصهيونى أثارالمدعو(نيوتن) بمقالاته الثلاث غضب الأحرارمن شعبنا المصرى، حيث دعا إلى فصل سيناء عن مصر..ومنحها (حكم ذاتى) وأنْ يكون لها رئيس حكومة..ووزراء يتبعون الحكومة المركزية..وتساءلتْ المثقفة المستنيرة (إيمان حسانين) إين مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام..وأين أعضاء نقابتىْ الصحفيين والمحامين من هذه المقالات الهادمة للوطن.



وكيف لم يتحر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دياب والمدعو(نيوتن) والتمهيد لمشروع الترانسفيرالصهيونى - طلعت رضوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دياب والمدعو(نيوتن) والتمهيد لمشروع الترانسفيرالصهيونى - طلعت رضوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).