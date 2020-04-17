البصرة : تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا جديدة وحالة وفاة واحد

2020/04/17 | 15:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و17 جديدة بفيروس كورونا.وقال اعلام دائرة صحة البصرة في بيان له وتلقته ( المستقلة)..ان ارتفاع أعداد الاصابات ناجم عن زيادة نتائج الفحوصات الناتجة عن الفحص والتحري في المناطق”.وأشار الى ان الفحوصات “بلغ عددها ٩٧٥ فحصا قياسا بالأيام السابقة التي كانت […]

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