الترتيل بين الفهم والمفهوم. - عباس علي العلي

2020/04/17 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في سورة المزمل هناك آية خرجت عن قصديتها وتحولت مع مرور الزمن إلى أستعمال أعتباطي تغنى به المسلمون منذ مئات السنين، والعجيب الغريب أن لا أحد من الأولين ولا من الأخرين تجرأ وقرأ النص بتجرد ليقول للناس حقيقة ما في النص من أمر وحكم، بسم الله الرحمن الرحيم {أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا 4 إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا 5}، النص يبدأ بالخطاب العام للشخص المشار له تحديدا......

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