الديمقراطيات التحتية الشعْبوية خطرٌ على الانظمة الديمقراطية - تركيا نوذجاً - - سعيد الوجاني

2020/04/17 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني هل يجوز اعتماد الديمقراطية التحتية ، او الشعْبوية ، لبناء أنظمة دكتاتورية استبدادية وفاشية ؟ فباسم الشعب ، يلجأ الدكتاتوريون إلى توظيف ، واستعمال الشعب الهجين ، لبناء أنظمة فاشية ، على أنقاض أنظمة ديمقراطية .



بالأمس كان الدكتاتور يلجأ الى الجيش ، لبناء هيكله المعادي للديمقراطية .



أما اليوم ، ودراً للرماد في أعين محور الديمقراطية ، الذي يراقب الانتهاكات الديمقراطية في المحيط ، يلجأ الدكتاتو......

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