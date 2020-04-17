عالم إجرامي ! - مريم نجمه

2020/04/17 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه عالم إجرامي , أسرار مخبأة ؟ أسرار , وأسرارجهنمية مخبأة كشفت وتنكشف يوما بعد يوم ..لعبوا بالإنتفاضة الشعبية والثورة السورية المجيدة مثل الطابة , وكالرقّاصين بالسيرك الروسي , كل الدول الكبرى , والأقليمية , والنظام ينفذ , حتى أُجهِضت وشُوهت وفرغت سوريا من أهلها , قتلاً سجناً وتشريداً بعد تهديمها , خدمة لمن ؟ليبقى النظام الإستبدادي الدموي يكمل المسرحية , بسلطة الصنم الأسدي " الطوطم ......

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