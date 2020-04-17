بيان من خلية أزمة واسط حول ’’الشائعات’’ التي تحدثت عن عدم وجود كورونا بالمحافظة

2020/04/17 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطأصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الشائعات التي يطلقها بعض الأشخاص، والتي تحدثت عن عدم وجود وباء كورونا في المحافظة، وأن الخلية هي من تفتعل ذلك للحصول على أموال.وقال رئيس خلية الأزمة في المحافظة، أسعد الزركاني، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،: “نلفت انظار ابناء محافظتنا الأعزاء […]

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