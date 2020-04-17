بلجيكا.. الأولى أوروبيا في نسبة الوفاة بكورونا قياسا بالمصابين

2020/04/17 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةسجلت إيطاليا وإسبانيا أرقام وفيات هي الأعلى في القارة العجوز ولكن بلجيكا هي البلد الأوروبي الأول في معدل نسبة الوفاة قياسا بالمصابين وعدد السكان.أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الجمعة عن تسجيل 313 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس المعروف بـ”كوفيد-19″ خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 5136 حالة وفاة.وارتفع إجمالي عدد الإصابات […]

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