2020/04/17 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت الليرة التركية بـ1.6% مقابل الدولار، اليوم الجمعة، إذ ساعد تنامي الإقبال على المخاطر في الأسواق الناشئة، العملة التركية في أن تعوض بعض الخسائر التي تكبدتها مؤخرا.وارتفعت العملة التركية إلى 6.83 ليرة مقابل الدولار، ورغم صعود الليرة إلا أنه يجرى تداولها قرب أضعف مستوى لها على الإطلاق.

وتلقت الأسواق الناشئة الدعم من تزايد المؤشرات على أن الولايات المتحدة ستخرج قريبا من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع في سعر الليرة التركية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع في سعر الليرة التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).