2020/04/17 | 16:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن رئيس خلية الازمة النيابية، حسن الكعبي أن التنسيق القائم بين بغداد وإقليم كوردستان حقق نتائج ايجابية لاحتواء فيروس كورونا.وقال الكعبي في مؤتمر صحفي في اربيل اليوم الجمعة ان “التنسيق بين بغداد واربيل حقق نجاحاً في مجال مكافحة الفيروس”.وأضاف “امامنا تحديات كبيرة في مواجهة الفيروس ولكن بالتنسيق والتعاون بين حكومتي اربيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي من اربيل : التنسيق بين بغداد والإقليم حقق نجاحاً في مجال مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي من اربيل : التنسيق بين بغداد والإقليم حقق نجاحاً في مجال مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).