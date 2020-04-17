آرسنال ينجح في تقليد برشلونة وريال مدريد

2020/04/17 | 16:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةنجح آرسنال في الاقتداء بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومن أبرزها برشلونة وريال مدريد، في التعامل مع النتائج الاقتصادية لفيروس كورونا.فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، أن آرسنال نجح في إقناع لاعبيه، بالموافقة على خفض رواتبهم بنسبة 12.5%.وتلجأ معظم الأندية الإنجليزية، حتى الآن، إلى حل تأجيل الرواتب، بدلًا من مفاوضة اللاعبين […]

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