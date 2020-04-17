بالوثيقة... استثمار بغداد تطالب بتسهيل نقل المواد الانشائية والعمليات المشتركة ترد: لا يمكن مخالفة التوجيهات

2020/04/17 | 16:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وثيقة صادرة من هيئة استثمار بغداد، موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة، تطالب فيها بتسهيل مهمة تنقل الشاحنات المحملة بالمواد الإنشائية.

وبحسب الوثيقة التي حصلت "الغد برس" عليها أن "الطلب جاء لغرض استئناف الشركات الاستثمارية أعمالها في المشاريع، دعماً للاقتصاد ضمن التوقيتات الزمنية المحددة".

من جانبه، أكد مصدر في قيادة عمليات بغداد لـ"الغد برس" إن "قيادة العمليات المشتركة، أبلغت الهيئة بأن قرارات خلية الأزمة واضحة وصريحة، فيما يخص الاستثناءات من فرض حظر التجوال، ولا يمكن مخالفة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن".

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