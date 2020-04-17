بالفيديو..أبن شقيق المحافظ السابق يطعن شرطياً في بابل وأعلان القبض عليه

2020/04/17 | 16:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، توقيف معتدٍ على احد منتسبيها، مشيرة الى وجود اتصال مع الحافظ السابق والنائب الحالي صادق المدلول، فيما اظهر مقطع فيديو ان المعتدي هو ابن شقيق النائب.وقالت قيادة شرطة بابل في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، إنها “تود ان تبين ملابسات حادثة الاعتداء التي طالت احد […]

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