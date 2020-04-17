2020/04/17 | 16:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….ما بين الصين والولايات المتحدة أكثر من خلاف وسباق اقتصادي، فبعد التوتر الذي خلفه انتشار الوباء حول العالم، ووصف الرئيس الأميركي لفيروس كورونا المستجد الذي انطلق من ووهان بالفيروس الصيني، جاء دور “المختبر الصيني” أو نظرية المختبر في ووهان الذي انطلق منه الوباء، ليطال أكثر من مليوني إنسان حول العالم، ونحو 193 دولةوإقليما.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين : هدف أميركا إرباك الناس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين : هدف أميركا إرباك الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).