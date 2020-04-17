الصحة البريطانية: تسجيل 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/04/17 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 847 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التخطيط، الجمعة، موعد توزيع منحة الطوارئ، فيما كشفت طريقة الاستلام للمنحة من قبل المشمولين.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة تعمل على

بغداد اليوم-واسط

أصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط، الجمعة (17 نيسان 2020)، بياناً بشأن الشائعات التي يطلقها بعض الأشخاص، والتي تحدثت عن عدم وجود وباء كورونا في المحافظة، وأن الخلية هي من تفتعل ذلك للحصول على أموال.

وقال رئيس خلية الأزمة في المح

بغداد اليوم- خاص

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة (17 نيسان 2020)، عن انحسار غير مسبوق في سيول الحدود شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية(95 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "السيول المتدفقة من الحدود العراقي

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