صحة كربلاء تعلن مغادر 15 ملامسا للمصابين بكورونا

2020/04/17 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الجمعة، مغادر 15 ملامسا للمصابين بفيروس كورونا.

وذكر بيان، لصحة كربلاء، أن "15 مُلامساً لمُصابي كُورونا، غادروا الحجر الصحي"، مشيرا الى أنهم "يمثلون الوجبة الرابعة التي تُغادر مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية، ليرتفع عدد المُغادرين من المُلامسين الى (513) شخصاً، والمُتَبقين (94) شخصاً".

واشار الى أن "المحجُورين، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية، وخضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية، تحت إشراف مدير القطاع، الصيدلاني رائد فضل عباس، بالتعاون مع إدارة المدينة " .

بغداد اليوم- النجف

اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الجمعة، 17 نيسان، 2020، الغاء الرحلتين القادمتين من ايران إلى العراق يوم غد.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري يؤكد لابناء النجف، تم الغاء الرحلتين القاد

بغداد اليوم- متابعة

وجهت منظمة الصحة العالمية، نصيحة غذائية للبالغين، اثناء اصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان إنها "توجه بتناول غذاء متوازنا كل يوم لكي تحصل على الفيتامينات والمعادن والالياف الغذائية والبروتينات والمضادات الاكسد

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة (17 نيسان 2020)، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كوررنا في المحافظة.

وذكرت الدائرة في الموقف الوبائي اليومي، ان "المحافظة سجلت، اليوم، 17 حالة إصابة جديدة بفايروس كورنا".

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