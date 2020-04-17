التخطيط تكشف موعد توزيع منحة الطوارئ وطريقة الاستلام

2020/04/17 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التخطيط، الجمعة، موعد توزيع منحة الطوارئ، فيما كشفت طريقة الاستلام للمنحة من قبل ...





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