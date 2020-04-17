تفاصيل “تحرير الفاو” وحرب الخداع بين العراقيين والإيرانيين،،ولماذا تعد معركة فاصلة؟

2020/04/17 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق:

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