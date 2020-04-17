مفتي السعودية: صلاة التراويح والعيد بالبيوت في ظل كورونا

2020/04/17 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الجمعة أن صلاة التراويح و”العيد” ستقام في البيوت إذا استمر فيروس كورونا.جاء إعلان المفتي رداً على عدد من الأسئلة وجهتها له وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتعلقة بشهر رمضان المبارك في ظل جائحة كورونا، حيث جاء السؤال الأول عن مشروعية صلاة التراويح في البيوت.[…]

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