صحة كربلاء تعلن مغادر 15 ملامسا للمصابين بكورونا

2020/04/17 | 16:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، مغادر 15 ملامسا للمصابين بفيروس كورونا.وذكر بيان، لصحة كربلاء، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “15 مُلامساً لمُصابي كُورونا، غادروا الحجر الصحي”، مشيرا الى أنهم “يمثلون الوجبة الرابعة التي تُغادر مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به، […]

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