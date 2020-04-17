الشرطة الاتحادية تطيح بـ

2020/04/17 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الجمعة بتمكن الشرطة الاتحادية من القبض على مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في محافظة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز إن الجهود الاستخباراتية قادت قوات الشرطة الاتحادية إلى اعتقال مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة الإرهاب في منطقة "بنجة علي" وقرية "زنكنة" في كركوك.

وأشار المصدر إلى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية المطلوبة بحقهما.

وتزايدت وتيرة هجمات يشنها في الغالب مسلحو تنظيم داعش خلال الأشهر الأخيرة في محافظة كركوك ومناطق أخرى في ديالى ونينوى.

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