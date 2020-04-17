لن تصدق.. أول من استخدم سلاحا بيولوجيا وقتل ثلث أوروبا

2020/04/17 | 16:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… إلى يومنا الحاضر، ما تزال قصص أهوال فترة الطاعون الأسود مصدر رعب لكثيرين حيث أدى هذا الوباء في حدود منتصف القرن الرابع عشر لوفاة نحو ثلث سكان القارة الأوروبية.وخلال الفترة المعاصرة، رجّحت أغلب المصادر وقوف بكتيريا اليرسينا الطاعونية (Yersinia pestis) التي اكتشفت عام 1894 من قبل العالم السويسري ألكسندر يرسين (Alexandre Yersin) […]

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