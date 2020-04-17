2020/04/17 | 16:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، عن عدد الحالات الراقدة في مستشفى الفرات العام جراء الإصابة بفيروس كورونا.

قال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الحالات الباقية حاليًا في مستشفى الفرات العام هي 10 حالات، وهي من المناطق التالي: (الدورة حالتان، حي الجهاد حالتان، البياع حالتان، الحرية حالة واحدة، الدولعي حالة واحدة، حي العامل حالة واحدة، ذي قار حالة واحدة".

وأشار الحجامي إلى "وجود حالتين من سكنة رحمانية الجعيفر في مدينة الطب".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق..



سيناريوهات حظر التجوال بعد حلول رمضان وتفاصيل خطة الطوارئ

كورونا يؤجج جحيم العنف..



تفاصيل جديدة ترويها أسرة "ملاك" ووالدة الضابط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تكشف عدد الحالات التي ما زالت في الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تكشف عدد الحالات التي ما زالت في الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).