2020/04/17 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبارافاد مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي ، اليوم الجمعة، بان محافظ الانبار علي فرحان الدليمي الغى مراسيم اقامة عزاء شقيقه في بادرة هي الاولى من نوعها في المحافظة.وقال الدليمي في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” محافظ الانبار ورئيس خلية ازمة كورونا علي فرحان الدليمي الغى مراسيم اقامة عزاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الانبار يلغي مجلس عزاء شقيقه امتثالا لقرارات خلية ازمة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الانبار يلغي مجلس عزاء شقيقه امتثالا لقرارات خلية ازمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).