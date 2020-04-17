اصابات كورونا في هولندا تتخطى 30 ألفا

2020/04/17 | 16:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة تضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمطار سخيبول في أمستردام - رويترز.

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