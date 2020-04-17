تركيا تتحدى الحكومة العراقية وتجدد غاراتها لمواقع حدودية

2020/04/17 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةواصل الطيران الحربي التركي، اليوم الجمعة، غاراته على شمالي العراق، مستهدفا عدة مواقع في المناطق الحدودية بعد ساعات من قصفه لأهداف في اربيل ونينوى وقرى في دهوك، غير مكترثا لمطالبات الحكومة العراقية.وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان مقتضب "قتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني بغارة نفذها الطيران الحربي التركي في منطقة جبال قنديل (محافظة السليمانية) شمالي العراق".وينفذ الجيش التركي، من حين لآخر، عمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) المحظور في تركيا، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.يذكر ان الطيران الحربي التركي، شن في وقت سابق من اليوم الجمعة، غارات استهدفت قرى في محافظة دهوك.وقال مدير ناحية جمانكي شمال محافظة دهوك آلند امير، في تصريحات صحفية، إن "الطائرات التركية قصفت اليوم الجمعة محيط قريتي دير وبيلكيات التابعة للناحية".

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