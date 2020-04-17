النقل تطلق مبادرة

2020/04/17 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن اطلاقها مبادرة "نتكافل لأجلكم" لدعم العوائل المتعففة والمتضررة جراء حظر التجوال، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "أطلقت مبادرة (نتكافل لأجلكم) لدعم ومساعدة الأيتام والعوائل الفقيرة والمتعففة المتضررة جراء حظر التجوال المفروض على البلاد نتيجة تفشي وانتشار وباء كورونا وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك".وأضافت "بادرنا بإنشاء صندوق للتكافل في مقر الوزارة وباقي تشكيلاتها كلآ حسب استطاعته ومقدرته لمساندة ومؤازرة العوائل التي تعتاش في قوتها على الأجر اليومي والتي انعكس عليها الحظر سلبآ وخصوصآ ذوي الدخل المحدود منهم".وبينت الوزارة أنها "قامت بتجهيز اول وجبة والتي تضمنت 1000 سلة غذائية متكاملة، وبالتعاون مع الفرق التطوعية والمنظمات والمؤسسات الإنسانية، وباشرت بتوزيعها في مناطق بغداد بجانبي الرصافة والكرخ".

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