2020/04/17 | 16:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رد الاعلامي العراقي محمد السيد محسن، اليوم الجمعة، على النائب فائق الشيخ علي على خليفة اتهامه بلقاء السياسي الاسرائيلي شمعون بيريز.ونشر فائق صورة للسيد محمد برفقة بيريز في احدى مدن الاردن.وقال السيد محسن في مقطع مصور، في إيضاح للصورة ان تواجده مع بيرز كان اثناء مؤتمر للفائزين بجائزة نوبل اثناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلامي عراقي يرد على فائق الشيخ: انا صحفي ولا اتعامل بالصفقات مثلك! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلامي عراقي يرد على فائق الشيخ: انا صحفي ولا اتعامل بالصفقات مثلك! (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).