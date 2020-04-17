عرض عسكري إيراني بالمعقمات والأدوات الطبية

2020/04/17 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث النظام الإيراني مشروع مذكرة تفاهم إلى أوكرانيا لحل قضية إسقاط الحرس الثوري لطائرة مدنية ومقتل كل ركابها، وفق معطيات قال موقع راديوا فردا إنه حصل عليها.

وقال الموقع إن المذكرة تدفع أوكرانيا إلى توقيع تفاهم يلزمها وأسر ضحايا الرحلة 752، التي أسقطت فوق طهران، بالتنازل عن حقهم في المتابعة القضائية.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني صاروخين على الرحلة الأوكرانية 752 في 8 يناير في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف القوات الأميركية.

وتبنت السلطات الإيرانية مسؤولية إسقاط الطائرة وقتل 176 راكباً وأفراد الطاقم على متن الطائرة بعد ثلاثة أيام من النفي، وادعت فيما بعد أن "خطأ بشرياً" كان مسؤولاً عن إطلاق النار على الطائرة.

ووفق الموقع، فإن ايران أرسلت مشروع المذكرة إلى وزارة الخارجية الأوكرانية لتقبل كييف وعائلات الضحايا "الخطأ البشري" كسبب للتحطم، وعدم اتخاذ إجراء قضائي ضد طهران مقابل دفع تعويضات والإفراج عن محتويات مسجل الطائرة بعد تحليلها.

وقال أندري جوك خبير قانون الطيران الدولى للموقع إن طهران تسعى عبر المذكرة إلى " زعزعة وحدة الدول التي قتل مواطنوها في الحادث من خلال سعيها للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق المنفصل مع أوكرانيا."

وأوضح غوك أن إيران تسعى إلى اعتبار التحقيق في "الخطأ البشري" الذي قد يكون سبباً في تحطم الطائرة وجميع إجراءات المحاكم المعنية مسألة داخلية يجب التحقيق فيها ومقاضاتها من قبل السلطات الإيرانية وحدها.

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