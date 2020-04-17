النقد الدولي يؤكد استعداده لمساعدة العراق في ترتيب اولويات الانفاق العام

2020/04/17 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، استعداده لمساعدة العراق في ترتيب اولويات الانفاق العام في ظل انخفاض اسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”الاخير اجتمع ومن خلال دائرة تلفزيونية مغلقة ، مع جهاد […]

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