الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة - عبدالله احمد التميمي

2020/04/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_احمد_التميمي هو شكل من اشكال المحاكاة الصناعية للذكاء البشري، من خلال عالم الروبوتات الآلية حيث تكون مبرمجة على تقليد كافة افعال البشر مثل، التعلم ، التفكير ، والإدراك.



ويمكن تطبيق هذا المصطلح على أي جهاز يعرض السمات المرتبطة بالعقل البشري ، اما في الوقت الحاضر أصبحت هذه المعايير السابقة التي حددت مفهوم الذكاء الاصطناعي قديمة.



فقد دخلت الخوارزميات لتحتل دورًا مهمًا في بنية الذكاء الاصطناعي ، حيث تستخدم الخو......

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