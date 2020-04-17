احباط عملية لتهريب عشرات الاطنان من مادة الحليب في الموصل

2020/04/17 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _الموصل أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة ، إحباط عملية لتهريب عشرات الأطنان من مادة ’’الحليب’’ منتهي الصلاحية في الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه ، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء الثالث، تمكنت من احباط عملية دخول عشرات الاطنان من قناني الحليب المنتهية الصلاحية، والمخالفة للشروط والمواصفات الصحية في سيطرة سبهان شرق الموصل".وأضاف البيان، أن "مفارز شعبة الاستخبارات المذكورة، أتلفت قناني الحليب، وتحت اشراف شعبة الرقابة الصحية بالحمدانية بعد ظهور نتائج الفحص المختبري، التي اكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري"، مشيراً الى "احالة الشاحنات وسائقيها الى القضاء".

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