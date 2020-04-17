خلية الأزمة النيابية تصل إلى محافظة السليمانية

2020/04/17 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [السليمانية-اين]وصلت خلية الازمة النيابية اليوم الجمعة، الى محافظة السليمانية.

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