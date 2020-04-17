2020/04/17 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل انخفاض جديد بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى وفاة تسعة وثمانين شخصا من المصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أقل حصيلة للوفيات على مدى أكثر من شهر، ليرتفع بذلك مجمل عدد الوفيات إلى أربعة آلاف وتسعمائة وثمان وخمسين حالة، إضافة إلى تسجيل الف وأربعمائة وتسع وتسعين إصابة جديدة، وهو ما يرفع عدد المصابين بالعدوى إلى تسعة وسبعين الفا وأربعمائة واربع وتسعين، فيما أكد البيان تماثل نحو أربعة وخمسين الف مريض للشفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حصيلة اليوم كأقل حصيلة لوفيات كورونا في إيران منذ أكثر من شهر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حصيلة اليوم كأقل حصيلة لوفيات كورونا في إيران منذ أكثر من شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).