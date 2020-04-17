حاتمي : التصريحات الأميركية بشأن البحرية الإيرانية واهية وغير صحيحة

2020/04/17 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي على تصريحات البحرية الأميركية بشأن اقتراب زوارق إيرانية منها بشكل استفزازي وخطير.

وقال حاتمي إن ما يتسبب في انعدام الأمن في منطقة الخليج هو الوجود غير القانوني والعدواني للأميركيين، الذين قدموا من الجانب الآخر في العالم وتواجدوا ضمن الحدود الإيرانية لإثارة المشاكل وهم يطلقون مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأضاف حاتمي أن المزاعم الأميركية بشأن تنفيذ زوارق إيرانية مناورات بشكل استفزازي بالقرب من بوارج عسكرية أميركية في المياه الدولية في الخليج، هي تصريحات واهية.

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