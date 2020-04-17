بريطانيا تعتذر لرعاياها العالقين في البصرة لهذا السبب

2020/04/17 | 16:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعربت الحكومة البريطانيا يوم الجمعة عن اعتذارها لرعاياها العالقين في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق لعدم قدرتها على إجلائهم.

وقالت السفارة البريطانية لدى العراق في بيان مقتضب اطلعت عليه شفق نيوز، إنها تقدم اعتذارها لرعاياها العالقين في البصرة لعدم قدرتها على إجلائهم.

ومنذ 17 آذار/مارس الماضي، علق العراق تسيير الرحلات الجوية الداخلية والخارجية ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا.

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