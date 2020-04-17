في ظل كورونا.. توزيع آلاف الحصص الغذائية على نازحي العراق

2020/04/17 | 16:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الجمعة توزيع 8,619 حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة بمخيمات النزوح والاسر العائدة لمناطق سكناها الاصلية في محافظات الانبار، ديالى، صلاح الدين والعاصمة بغداد، متضمنة سلات غذائية وصحية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان ورد لشفق نيوز، إن "كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (4,463) حصة من المساعدات الاغاثية ، وزعت منها (2,290) حصة بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها في اقضية الرمادي و الفلوجة و هيت والخالدية".

وأشار إلى "توزيع (550) حصة بين الاسر النازحة في مخيمات النزوح بمنطقة يزييز، فضلا عن التعاون و التنسيق مع منظمة اليونيسيف الدولية بتوزيع (1,623) حصة اغاثية بين الاسر النازحة والقاطنة منطقة بزيبز".

وأوضح جهاكير أن "كادر فرع الوزارة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد وزعت (98) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في قضاء المدائن و مخيم مريم العذراء".

وتابع جهاكير ان " كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى قام بتوزيع (2,328) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها الاصلية في المحافظة و الاسر النازحة في قضاء خانقين بناحية السعدية ، حيث وزع كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين (1,730) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها في ( قضائي تكريت و بيجي ومناطق مكحول والعباسية وسموم ) إلى جانب الاسر النازحة في قضاء سامراء " .

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