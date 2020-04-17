بيان من وزارة التعليم بخصوص ما يشاع حول عودة طلبة الجامعات للمقاعد الدراسية

2020/04/17 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، ان خلية الازمة المشكلة بخصوص فيروس كورونا لم تتطرق الى موضوع عودة طلبة الجامعات الى المقاعد الدراسية، فيما أشارت إلى أن كل ما يشاع في الاعلام عن هذا الامر عار عن الصحة.

ونفى الناطق الرسمي لوزارة التعليم، عدنان العربي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "اي تحديد او موعد لدوام الجامعات، ولم تبت خلية الازمة بهذا الموضوع الى الان، ونثني على التزام الطلبة بالتعليم الالكتروني الذي اصبح الالتزام به الان جيدا جدا وافضل بكثير من بادئ الأمر خاصة بعد ان اصبحت هناك درجات سعي على الحضور".

واضاف العربي، أن "موعد انتهاء الكورس الاول سيكون يوم 26 من شهر نيسان الحالي ويبدأ الكورس الثاني في 2 ايار، علما ان وزارة التعليم ومنذ انتشار فيروس كورونا اتخذت جميع التدابير اللازمة لاستمرار ايصال المناهج الى الطلبة".

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وقال رئيس خلية الأزمة في المح

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