عزت الشابندر: غِلمان تَداول الجَنطة يضحَكونَ على غُمّان تقاسُم السُلطة

2020/04/17 | 16:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غِلمان تَداول الجَنطة يضحَكونَ على غُمّان تقاسُم السُلطة… بَينما يَنهَمِك ( الاتقياء ) في بغداد بتَقاسُم الوزارات و المَغَانِم، يَستَكمِل غيرهُم مشروعَه بتهميش بَغداد و تسمية العواصم.— عزت الشابندر (@IAlshabandar) April 17, 2020

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