الصين تجدد تكذيب الاتهامات الأميركية المتعلقة بإخفائها معلومات بدايات تفشي كورونا

2020/04/17 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الخارجية الصينية، تفنيد ما وصفته بالادعاءات الأميركية بشأن محاولتها إخفاء معلومات تتعلق بوباء كورونا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية ” تشاو لي جيان ” في تصريح، ان أي شخص يستطيع ان يميز ان الولايات المتحدة تهدف إلى إرباك الجمهور وتحويل الانتباه وتجاهل المسؤولية، على حد تعبيره، في إشارة منه إلى تصريحات سابقة للرئيس ترمب ووزير خارجيته بومبيو، اتهموا فيها بكين بعدم الشفافية ومحاولة إخفاء معلومات، خلال المرحلة الأولى من ظهور الوباء بمدينة ووهان، لافتا إلى ان تعقب أصل الفيروس وطريقة انتشاره مشكلة علمية تتطلب التقييم والبحث العلمي والمهني.

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