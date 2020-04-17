بيان من وزارة التعليم بخصوص ما يشاع حول عودة طلبة الجامعات للمقاعد الدراسية

2020/04/17 | 16:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، ان خلية الازمة المشكلة بخصوص فيروس كورونا لم تتطرق الى موضوع عودة طلبة الجامعات الى المقاعد الدراسية، فيما أشارت إلى أن كل ما يشاع في الاعلام عن هذا الامر عار عن الصحة.ونفى الناطق الرسمي لوزارة التعليم، عدنان العربي، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة […]

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