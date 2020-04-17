2020/04/17 | 17:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).