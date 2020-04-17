حكومة النجف تمنع هبوط طائرتين قادمتين من إيران وتغيّر مسارهما إلى هذه المحافظة

2020/04/17 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الجمعة، الغاء الرحلتين القادمتين من ايران إلى العراق يوم غد.وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الياسري يؤكد لابناء النجف، تم الغاء الرحلتين القادمتين من جمهورية ايران الاسلامية يوم غد”.واضاف البيان أن “الطائرتين على متنها مواطنين عراقيين ستهبط في مطار بغداد الدولي […]

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