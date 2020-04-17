العراق... خلية أزمة واسط ترد على الشائعات الحصول على مليون دينار بسبب كورونا

2020/04/17 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة العراقية في محافظة واسط، الجمعة، بياناً بشأن الشائعات التي يطلقها بعض الأشخاص، والتي تحدثت عن عدم وجود وباء كورونا في المحافظة....

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