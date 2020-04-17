الاسدي يدين الاعتداء التركي ويدعو الحكومة العراقية للتصدي

2020/04/17 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عّد رئيس كتلة سند ، النائب أحمد الأسدي، الجمعة ، القصف التركي الذي استهدف مخيما ً للاجئين في قضاء مخمور، خرقا ً للأجواء العراقية، وعدوانا غير مبرر....

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